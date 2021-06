Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Leicht verletzte Person nach Radfahrerkollision

Konstanz (ots)

Mittwochnachmittag hat sich in Konstanz ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrern ereignet. Gegen 14:30 Uhr waren ein 25-jähriger Radfahrer und ein 66-jähriger Radfahrer auf dem Radweg entlang der Konzilstraße unterwegs. Der 25-Jährige fuhr freihändig in Richtung Rheinbrücke. Auf Höhe des entgegenkommenden 66-Jährigen verlor er kurz die Kontrolle und streifte diesen. Der 66-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrrädern entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell