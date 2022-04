Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Gersfeld. In der Nacht von Mittwoch (30.03.) auf Donnerstag (31.03.) kam es im Ortsteil Mosbach zum Diebstahl aus einem Pkw. Unbekannte Täter entwendeten einen Laptop und weiteres Diebesgut aus einem schwarzen Renault Captur, der in einer Einfahrt eines Wohnhauses in der Straße "Mosbach" geparkt war. Der Wert der entwendeten Gegenstände ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw. - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück.

Stephan Messner

