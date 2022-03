Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Lensahn-Grömitz

Einschleichdiebstahl in Lensahn und Grömitz

Lübeck (ots)

Am Montag (14.03.2022) kam es an zwei Anschriften in Ostholstein zu Trickdiebstählen aus Einfamilienhäusern. Nacheinander wurden ein Haus in Lensahn und ein Haus in Grömitz durch Täter aufgesucht und darin Schränke nach Schmuck durchwühlt. Die Polizei prüft nun Zusammenhänge.

Gegen 13:10 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter durch die nicht verschlossene Haustür ein Einfamilienhaus im Brunskruger Weg in Lensahn. Die Bewohnerin des Hauses war zuvor durch diese Tür in den Garten gegangen. Im Haus durchwühlte der Täter verschiedene Räumlichkeiten und entwendete Schmuck der Geschädigten. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Unmittelbar danach begab sich im Drosselstieg in Grömitz eine männliche Person über eine rückwärtige Terrasse in das Wohnzimmer eines Hauses und sprach dort die Bewohnerin an. Unter einem Vorwand wurde sie in den Vorgarten zu ihrem Bekannten gelockt. Während der Mann die beiden nun in ein Gespräch verwickelte, schlich sich ein weiterer Täter über die Terrasse in das Haus. Das wurde durch Nachbarn beobachtet, die sofort in den Vorgarten eilten und der Dame den Umstand schilderten.

Noch im Haus konnte der Mann erwischt werden. Beide Unbekannten konnten mit einem schwarzen Skoda Octavia flüchten. Das Fahrzeug konnte zwar im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden, das Kennzeichen ist jedoch bekannt.

Bei den in Grömitz agierenden Tätern handelt es sich um zwei Männer. Einer von ihnen war mit einem weißen Sweatshirt, der andere mit einem grünen Arbeitsanzug bekleidet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen oder gar durch dieselben Täter verübt wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter sowie das flüchtige Fahrzeug mit Nienburger Kennzeichen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Neustadt unter der Rufnummer 04561-61541 oder bei der Polizeistation Lensahn unter der Rufnummer 04363-7939830 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell