POL-HL: OH - Ahrensbök/ Rauchentwicklung in einer Garage sorgte für Aufsehen

Lübeck (ots)

Am Dienstag (15. März 2022) wurden die Polizeibeamten der Polizeistation Ahrensbök in die Straße Leeschhörn entsandt, da sich dort im Garagenbereich starker Rauch entwickelte.

Gegen 14.20 Uhr erreichten die Polizeibeamten den Einsatzort, die Freiwillige Feuerwehr war bereits eingetroffen. Ein Zeuge des Geschehens berichtete, dass er bei Arbeiten in seiner Garage einen lauten Knall und anschließend Rauchgeruch wahrnehmen konnte. Als er aus seiner Garage lief, sah er wie aus einer anderen geschlossenen Garage Qualm herausdrang. Der 26-jährige alarmierte die Feuerwehr. Zusammen mit dem Mieter der betroffenen Garage, der in diesem Moment auch eintraf, öffnete er das Tor. Offenes Feuer war nicht zu erkennen. Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in den Räumlichkeiten auf. Eine anliegende Garage wurde durch die starke Rauchentwicklung auch in Mitleidenschaft gezogen. Laut Angaben des Geschädigten befindet sich in seiner Garage ein Pulverbeschichtungsofen, den er zur Nutzung vorgeheizt hatte. Ob es sich letztendlich um einen technischen Defekt handelt, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Eutin.

