Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham +++ Eine Person schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 1. Februar 2022, ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße / Walther-Rathenau-Straße in Nordenham.

Ein 75-Jähriger aus Nordenham beabsichtigte mit seinem Mercedes von der Bahnhofstraße nach links in die Walther-Rathenau-Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden, 79-jährigen E-Bike-Fahrer, welcher die Walther-Rathenau-Straße in Richtung "Atenser Allee" querte. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß stürzte der 79-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstanden lediglich geringe Sachschäden.

Gegen den 75-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

