Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Corona-Testcontainer in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Montag, 31. Januar 2022, 18:15 Uhr, bis Dienstag, 1. Februar 2022, 5:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter*innen in einen Corona-Testcontainer in der Oldenburger Straße in Wardenburg ein.

Die unbekannten Personen versuchten zunächst gewaltsam auf die Tür des Containers einzuwirken. Als dies offensichtlich misslang, verschafften sich die Täter*innen Zutritt in den Innenraum, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten.

Entwendet wurde ein Smartphone. Zu den entstandenen Sachschäden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter*innen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

