POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall infolge eines verbotswidrigen Überholvorganges auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dinklage +++ Zeugenaufruf

Am Dienstag, 1. Februar 2022, gegen 15:05 Uhr, überholte ein/e unbekannte/r Fahrer*in eines Kleintransporters verbotswidrig andere Verkehrsteilnehmer in einem Baustellenbereich auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück.

Dabei kam er zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betongleitwand. Nach dem Anprall geriet er mit seinem Transporter nach rechts auf den Hauptfahrstreifen, sodass ein dort befindlicher, 60-jähriger Kraftfahrer eines Lastzuges aus Münster nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. In der Folge des Ausweichmanövers touchierte der 60-Jährige die Außenschutzplanke.

Die/der unbekannte Fahrer*in des Kleintransporters entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 4.500 Euro.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens nach Unfallzeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04435/9316-0 entgegengenommen.

