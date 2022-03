Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein

Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verletzt sich nach Sturz

Lübeck (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (15.03.) wurden Beamte der Polizeistation Oldenburg in die Fußgängerzone in der Schuhstraße gerufen, da ein E-Scooter-Fahrer gestürzt war und sich verletzt hatte.

Gegen 19:30 Uhr befuhr der 52-jährige Ostholsteiner mit seinem Roller die Schuhstraße. In dem mit Kopfsteinpflaster versehenen Bereich verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Aufgrund leichter Verletzungen musste der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Hier stellten die alarmierten Polizisten Atemalkohol fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,55 Promille.

Zum Zweck der Beweissicherung wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird ebenfalls informiert, denn E-Scooter werden rechtlich als Kraftfahrzeuge eingestuft.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell