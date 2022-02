Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin nach Unfall mit Kind gesucht

Paderborn (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem elfjährigen Kind und einer Radfahrerin auf dem Bonifatiusweg in Paderborn am Dienstagmorgen sucht die Polizei nach der beteiligten Fahrradfahrerin und nach weiteren Zeugen.

Nach Angaben der Schülerin war sie gegen 07.40 Uhr mit zwei weiteren Mädchen auf dem Fußweg in Richtung Schule unterwegs. In gleiche Richtung fuhr eine Radfahrerin an ihnen vorbei. Es kam zum Zusammenstoß und die Elfjährige sowie die Frau auf dem Fahrrad fielen zu Boden. Dadurch verletzte sich die Schülerin leicht am Knie. Die Radfahrerin unterhielt sich nach dem Sturz kurz mit dem Mädchen und fuhr im Anschluss weiter. Sie wird als etwa 35 bis 45 Jahre alt, mit blonden Haaren und schlank beschrieben. Zur Unfallzeit trug sie einen Helm oder eine Mütze, eine dunkle Jacke und eine blaue Jeanshose. Das Fahrrad war schwarz und hatte vorne einen Fahrradkorb.

Die Polizei bittet die unfallbeteiligte Radfahrerin, sich über die 05251 - 3060 zu melden. Gleiches gilt für weitere Zeugen, die Hinweise zur Klärung des Sachverhalts geben können.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell