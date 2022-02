Polizei Paderborn

POL-PB: Einen Motorroller gestohlen, ein Versuch

Paderborn (ots)

(CK) - In der Nacht zu Montag (14.02.) stahlen bislang unbekannte Täter einen weißen Motorroller Peugeot, der verschlossen am Fahrbahnrand der Ludwigstraße vor Hausnummer 71 geparkt worden war. Auffallend an dem Roller ist das große Frontschild (Verkleidung) und die gerade durchgehende Bank aus schwarzem Kunstleder. Das amtliche Kennzeichen lautet PB - P 757.

In unmittelbarer Nähe zum Tatort wurde vermutlich zuvor ein weiterer Motorroller in der Tiefgarage eines Haues an der Straße Alte Brauerei beschädigt. Ein Zeuge hörte gegen 01.00 Uhr dort laute Geräusche.

Als er am nächsten Morgen nachsah, stellte er fest, dass unbekannte Täter eine Überwachungskamera zerstört hatten und den dort abgestellten Motorroller erheblich beschädigt hatten, ganz offensichtlich in der Absicht, diesen zu stehlen. Das gelang jedoch nicht.

Vermutlich stehen beide Sachverhalte in Zusammenhang.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell