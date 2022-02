Polizei Paderborn

POL-PB: Zigarettenautomat aufgebrochen

Delbrück - Westenholz (ots)

(CK) - In den frühen Montagmorgenstunden (14.02., 03.20 Uhr bis 10.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Suternstraße Ecke Brandenburger Weg auf. Sie entnahmen Geld und Tabakwaren und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Automatenaufbruch machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

