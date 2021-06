Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Kabel und Bier gestohlen

Lähden (ots)

In der Nacht zu Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer am Ginsterweg in Lähden eingebrochen. Sie entwendeten etwa 25 Meter Stromkabel sowie eine Kiste Bier. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

