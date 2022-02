Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bungalow

Paderborn (ots)

(CK) - Im Tagesverlauf des vergangenen Freitags (11.02., 09.00 Uhr bis 22.15 Uhr) drangen bislang unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln eines Seitenfensters in die Innenräume eines Bungalows an der Schlehdornstraße ein. Zuvor waren die Täter vermutlich vom Bereich eines angrenzenden Fußwegs in den Garten des Hauses gelangt und hatten dort den Bewegungsmelder gewaltsam außer Kraft gesetzt.

In den Innenräumen wurden Schränke und Schubladen durchsucht, offensichtlich wurde jedoch nichts gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen gehen oder kann sonst Angaben zu diesem Sachverhalt machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

