POL-PB: Arbeitsunfall mit mobiler Arbeitsbühne

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Arbeitsunfall mit einer Anhänger-Arbeitsbühne ist am Dienstag ein 73-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei bauten zwei Männer (63/73) gegen 15.00 Uhr an einem Wohnhaus an der Ferdinandstraße einen Balkon aus Stahlträgern auf. Um an der Hausfassade auch in mehreren Metern Höhe arbeiten zu können, nutzen sie eine gemietete Anhänger-Arbeitsbühne. An dem für den Transport von zwei Personen vorgesehenen Arbeitskorb befestigten die Männer einen über drei Zentner schweren Stahlträger. Der 73-jährige Arbeiter fuhr mit dem Korb samt Stahlträger in die Höhe. Dabei riss der Arbeitskorb vom Teleskoparm der Arbeitsbühne ab und fiel auf den Boden. Der 73-Jährige stürzte aus dem Korb und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte den Verletzten am Unglücksort. Mit einem Rettungswagen kam der Senior in ein Krankenhaus. Die Polizei schaltete das Amt für Arbeitsschutz ein. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern derzeit an.

