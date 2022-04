Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. FD

Pkw fährt gegen Straßenlaterne

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag, (31.03.). Eine 24-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 20.10 Uhr die Weimarer Straße in Richtung Horaser Weg. In der dortigen Rechtskurve verlor sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Straßenlaterne. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Kleintransporter fährt in Baustelle und kippt um - Fahrer unverletzt

Niederaula. Am Freitag (01.04.), gegen 2.45 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 7, zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und dem Autobahndreieck Hattenbach ein Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Kleintransporter-Fahrer aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr mit seinem Mercedes-Sprinter den Bereich einer Baustelle in der Gemarkung Niederaula in Fahrtrichtung Fulda. Er fuhr aus bislang noch nicht bekannter Ursache in die dortigen Baustellenabsicherung und kollidierte mit den aufgestellten Warnbaken. Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug um und kam liegend, quer zur Fahrtrichtung, auf der Fahrerseite zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle entlassen werden. Zwei von vier Fahrstreifen wurden aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten von der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld bis etwa 5.30 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (30.03.) kam es zwischen 10 Uhr und 18 Uhr zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der "Kleinen Industriestraße". Ein bislang unbekanntes Fahrzeug parkte neben dem grauen Dacia Logan einer 69-jährigen Frau aus Bad Hersfeld ein und berührte diesen dabei im Bereich der Beifahrertür. Anschließend verließ der unbekannte Verkehrsteilnehmer die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Logan entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (31.03.), gegen 22 Uhr, befuhren ein 50-jähriger Sprinterfahrer aus Gladbeck und ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Bundesstraße 27 aus Richtung Friedlos in Richtung Bad Hersfeld. Der Sprinter war dabei als Absicherung eines Schwertransports als Führungsfahrzeug unterwegs. Der unbekannte Fahrzeugführer überholte schließlich den Sprinter und ordnete sich wieder vor diesem ein. Dabei stieß das überholende Fahrzeug mit dem Sprinter zusammen. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Bad Hersfeld / Innenstadt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher soll es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um einen dunklen Pkw Audi, vermutlich A3 oder A4, gehandelt haben. An dem Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall - Eine Person leicht verletzt

Kirchheim. Am Donnerstag (31.03.), 18.20 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Erzgebirgskreis an der Ausfahrt Kirchheim von der Autobahn 7 auf die Kreisstraße 32 / Am Hattenberg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes GLE, der aus Richtung "Industriestraße" kam. Bei dem Unfall wurde die 39-jährige Beifahrerin des Mercedes aus Oberaula leicht verletzt und kam in ein Klinikum. Es entstand Schaden in Höhe von circa 2.800 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Bebra. Am Donnerstag (31.03.), gegen 17 Uhr, kam es zwischen Bebra und Rotenburg-Lispenhausen, auf der dortigen Brückenbaustellenumfahrung zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 29-jähriger Bad Hersfelder befuhr mit seinem Lkw samt Anhänger die Umleitungsstrecke in Richtung Lispenhausen. Kurz vor einer scharfen Linkskurve geriet der Anhänger seines Gespanns aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Ein 45-jähriger Cornberger, der mit seinem Opel Corsa in Richtung Bebra unterwegs war, konnte dem Anhänger nicht mehr ausweichen und kollidierte seitlich mit diesem. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde in der Folge der Opel Astra einer 49-jährigen Bebraerin beschädigt, welche hinter dem Cornberger fuhr. Der Corsa-Fahrer erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

