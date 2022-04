Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 10.04.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzungen

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es vor einer Diskothek in Georgsheil zu einer Körperverletzung. Der unbekannte Täter schlug auf zwei Opfer mit der Faust ein. Die jeweils 25-jährigen Opfer aus dem Altkreis Aurich wurden hierbei verletzt. Fast Zeitgleich kam es zu einer weiteren Körperverletzung in einer Diskothek in Middels. Hier gerieten zwei 21-jährige Männer in Streit, wobei auch hier der Täter dem Opfer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Versuchter Diebstahl aus Kfz

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagmorgen wurde durch bislang unbekannte Täterschaft im Bereich der Schulstraße in Norden die hintere Beifahrertür eines Pkws mittels unbekanntem Gegenstand eingeschlagen. Durch den/die Täter wurde nichts entwendet. Hinweise zur Tataufklärung nimmt das Polizeikommissariat in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

Diebstahl aus Kfz

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch bislang unbekannte Täterschaft im Bereich der Schulstraße in Norden die Seitenscheibe des Pkws mittels unbekanntem Gegenstand eingeschlagen und mehrere Gegenstände entwendet. Hinweise zur Tataufklärung nimmt das Polizeikommissariat in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Schule

Am Samstagabend teilte ein Mitarbeiter des Bauhofes der Samtgemeinde Hage der Polizei mit, dass eine Fensterscheibe an der KGS Hage durch bislang unbekannte Täterschaft beschädigt wurde. Hinweise zur Tataufklärung nimmt das Polizeikommissariat in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Wittmund an der KGS eine Glasscheibe eines Wartehäuschens beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

Explosion eines Pkw-Gastanks mit einer verletzten Person Am Samstagvormittag kam es in Wittmund an einer Tankstelle gegen 10:30 Uhr zu einer Explosion. Der 56jährige Fahrzeughalter wollte seinen Pkw VW Touran an einer Erdgastanksäule betanken. Seine Ehefrau (49 Jahre) saß zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz, seine Tochter (19 Jahre) hatte den Pkw gerade von der Rückbank des Pkw in das Tankstellengebäude verlassen. Beim Betanken des Fahrzeuges kam es zu einer Explosion eines Gastanks. Durch die Wucht der Detonation wurde der Fahrzeughalter vom Pkw weggeschleudert und blieb verletzt am Boden liegen. Er wurde zunächst durch seine Angehörigen erstversorgt. Das Tankstellengelände wurde umgehend geräumt und abgesperrt. Sämtliche Tanksäulen wurden gesperrt. Der verletzte Fahrzeughalter wurde mit leichten Verletzungen (Schnittwunden an den unteren Extremitäten) einem Krankenhaus zugeführt. Nach weiterer Sicherung des Fahrzeugs und der drei noch vorhandenen Gastanks durch die Feuerwehr und eines hinzugezogenen Fachbetriebs, konnte das Fahrzeug gefahrlos geborgen bzw. abgeschleppt werden. Es entstand weiterer leichter Sachschaden an einer Umrandung des Zapfsäulenbereichs. Der Betrieb der betroffenen Tanksäule wurde untersagt. Der weitere Betrieb konnte gefahrlos freigegeben werden. Zurzeit kann von einem technischen Mangel an den Gastanks als Unglücksursache ausgegangen werden. Die Schadenshöhe kann noch nicht näher beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell