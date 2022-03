POL-CE: Faßberg - Kind erleidet Rauchgasvergiftung bei Brand in Einfamilienhaus

Celle, Klein Hehlen (ots) - In den Nachmittagsstunden des 26.03.2022 ist es im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Pkw VW Caddy gekommen. Die unbekannte Täterschaft öffnete dabei gewaltsam die Beifahrertür des in der Straße An der Leegde geparkten Pkw. Im Anschluss wurde der Innenraum durchsucht und elektronisches Gerät entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Celle: 05141/277-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle ...

mehr