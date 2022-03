POL-CE: Diebstahl aus Pkw

Celle (ots) - Celle - Am gestrigen Abend ist von der JVA ein Brand in einer Zelle gemeldet worden. Beim Eintreffen der Kollegen ist das Feuer bereits gelöscht gewesen. Durch den entstandenen Rauch hat eine Person eine Rauchgasintoxikation erlitten und musste zur Behandlung in das allgemeine Krankenhaus verbracht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. DH Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Dirk Heitmann Telefon: 05141/277 104 E-Mail: ...

