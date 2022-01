Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch in der Thomästraße

Soest (ots)

Am Mittwoch (26. Januar 2022) drang ein Einbrecher zwischen 09.30 Uhr und 14.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Thomästraße ein. Nachdem er gewaltsam auf das Türschloss eingewirkt hatte, durchsuchte er die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen machte er jedoch keine Beute. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

