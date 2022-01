Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Werl (ots)

Die Verkehrsunfallsachbearbeitung der Polizei versucht nach einer Unfallflucht von Montag (24. Januar 2022), gegen 11.15 Uhr, auf dem Salinenring, mit einem 53-jährigen Radfahrer aus Werl, den Fall mit einem Zeugenaufruf doch noch aufzuklären. Der Werler befuhr mit seinem Velo zuvor den Salinenring in Richtung Hammer Straße. An der Ampelanlage vor der Unterführung hielt der 53-Jährige am rechten Fahrbahnrand an. Ein von hinten angefahrener, blauer Wagen mit einem Tandem-Anhänger hielt direkt neben dem Fahrradfahrer vor der Ampelanlage an. Der Alu-Anhänger mit Tandemachse transportierte zu diesem Zeitpunkt Grünschnitt. Als die Ampel Grünlicht zeigte, fuhr das Gespann an und touchierte den Radfahrer, der daraufhin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der blaue Wagen mit dem Anhänger fuhr jedoch weiter, ohne dass sich dessen Fahrer oder Fahrerin um den leicht verletzten Radfahrer gekümmert hätten. Einige andere Verkehrsteilnehmer hielten daraufhin an und halfen dem Werler. Die Polizei bittet nun diese Verkehrsteilnehmer und auch den Fahrer des blauen Autos mit Anhänger, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell