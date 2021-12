Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Am Sonntagabend wurde die Gevelsberger Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Askerstraße gerufen. Vor Ort waren mehrere PKW in einem Unfall verwickelt. Die insgesamt acht Unfallbeteiligten, von denen drei Kinder waren, wurden von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst, welcher mit einem Großaufgebot vor Ort war, versorgt. Die Verletzten Beteiligten wurden anschließend in umliegende Kliniken transportiert. Neben den Kräften der Hauptwache waren die Löschzüge 1 und 2 tätig. Die Leitung der Einsatzstelle übernahm der EFD der Feuerwehr U.Wolfsdorff.

