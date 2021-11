Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Rauchmelder verhindert Wohnungsbrand

Gevelsberg (ots)

Am Montagabend wurden die Einsatzkräfte der Gevelsberger Feuerwehr von der Hauptwache zu einem alarmierenden Rauchmelder gerufen. Anwohner eines Mehrfamilienhauses riefen die Feuerwehr da ein Melder in einer Wohnung ausgelöst hatte. Vor Ort konnte der Ursache dann schnell nachgegangen werden. Es handelte sich um einen schwelenden Papierkorb in einer verschlossenen Wohnung. Der betreffende Papierkorb wurde abgelöscht und die Feuerwehr lüftete im Anschluß die verrauchte Wohnung. Abschließend muss erwähnt werden das hier das bestimmungsgemäße Auslösen des Rauchmelders einen Wohnungsbrand verhindert hat.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell