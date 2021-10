Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: ABC Einsatz in Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden die Kräfte der Hauptfeuerwache, des Löschzuges 3 und der ABC Komponente in den Lichteiken zu einer verletzten Person gerufen. Bei dieser wurde nach Befragung und Erkundung der Wohnung ein geöffnetes Paket mit unbekannter Substanz auf der Wohnungsterrasse vorgefunden. Die Feuerwehr Gevelsberg sicherte das Paket und den ausgetretenen Stoff. Die verletzte Person klagte über Atemnot und Augenreizung und wurde daher sofort dem Rettungsdienst zur Behandlung übergeben. Für eine genaue Identifikation des Gegenstandes wurde die Analytische Task Force der Feuerwehr Dortmund hinzugezogen. Diese war ausgerüstet mit einem mobilen Labor zur Erkennung von biologischen, chemischen oder radiologischen Gefahrstoffen. Nachdem eine Probe entnommen wurde, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich bei dem aufgefundenen Stoff um eine ungefährliche Substanz. Um genügend Platz für die Einsatzkräfte und Fahrzeuge zu schaffen mussten einige Straßen und Kreuzungen rund um die Einsatzstelle gesperrt werden. Dies wollten einige Mitbürger nicht tolerieren und beschimpften die Einsatzkräfte lautstark oder ignorierten die Absperrungen völlig! Während der Dauer des laufenden Einsatzes wurde zur Sicherung des Brandschutzes in der Stadt die Wache am Haufer Bahnhof durch den Löschzug 1 der FF besetzt. Unter Leitung des Einsatzführungsdienstes BOI Peter Dietrich waren alle Löschzüge der Feuerwehr Gevelsberg sowie Einheiten der Feuerwehr Dortmund über 4 Std. im Einsatz. Die Feuerwehr Gevelsberg bedankt sich für die professionelle, schnelle Hilfe und der guten Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Dortmund.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell