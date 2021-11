Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Polizei sucht Zeugen eines Tankstellenüberfalls

Duisburg (ots)

Auf der Uerdinger Straße haben Räuber am Donnerstagabend (25. November) eine Tankstelle überfallen: Zwei Männer (beide maskiert und dunkel gekleidet) stürmten gegen 21:35 Uhr mit jeweils einem Messer und einer Pistole in der Hand den Verkaufsraum. Mit Geschrei und rabiatem Auftreten (einer der Männer warf zum Beispiel im Eingangsbereich einen Blumentopf auf den Boden) brachten sie die Mitarbeiterin (30) hinter dem Verkaufstresen dazu, die Kasse zu öffnen. Mit Bargeld als Beute verschwanden sie kurz darauf in Richtung der Straße "Im Reimel". Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell