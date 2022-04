Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallzeuge gesucht

Aurich/Wittmund (ots)

Wie die Auricher Polizei gestern bereits mitteilte, ereignete sich am letzten Donnerstag, den 07.04.2022, zwischen 11.30 und 11.45 h , auf der Oldersumer Straße, in Höhe Haus Nr. 72, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer/in eines LKW befuhr die Oldersumer Straße in Richtung stadtauswärts und beschädigte den linken Außenspiegel sowie die Fahrertür eines ordnungsgemäß geparkten weißen Seat Alhambra. Anschließend wurde die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugin um einen weißen LKW mit schwarzer Schrift handeln. An der Unfallstelle soll sich ein Mann aufgehalten haben, der eine rote Jacke trug und dessen Alter auf ca. 50 geschätzt wird. Dieser mögliche Zeuge wird, gebeten sich bei der Auricher Polizei unter 04941/606-215 zu melden.

