POL-OH: Geldautomat angezündet

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg (Ohm). Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (28.12.), gegen 0 Uhr, einen Geldausgabeautomaten angezündet. Dazu legten sie eine Benzinspur zu dem Automaten, der sich in dem Vorraum eines Baumarktes in der Ohmstraße in Ober-Ofleiden befindet, und zündeten diese an. Der Bankautomat fing Feuer, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde. Ein Mitarbeiter, der daraufhin zum Tatort gefahren ist, erstickte die Flammen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte und verhinderte dadurch einen größeren Schaden. Die unbekannten Täter flüchteten ohne Diebesgut und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zum Tatzeitpunkt oder in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Ohmstraße gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

