POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hofbieber. Am Samstag (25.12.) ereignete sich gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße 4 zwischen Traisbach und Mittelberg ein Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Petersberger fuhr mit seinem VW Caddy von Fulda kommend in Richtung Hofbieber, wo ihm zwischen den beiden Ortsteilen Traisbach und Mittelberg ein 24-jähriger Fuldaer mit seinem Jeep Grand Cherokee entgegenkam. Dieser wollte seinen Jeep auf schneebedeckter Fahrbahn abbremsen, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet und den entgegenkommenden Caddy seitlich touchierte. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch von der Fahrbahn abgeleitet. Der Jeep kam im Straßengraben, der Caddy auf einer Wiese zum Stehen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer sowie eine 29-jährige Beifahrerin des VW leicht verletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Angersbach. Am Mittwoch (22.12.), gegen 9.45 Uhr, parkte eine 67-jährige Pkw-Fahrerin ihren Mercedes 200 in der Schillerstraße auf einem Parkplatz. Als sie gegen 11.45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der hinteren Stoßstange an der Beifahrerseite beschädigt worden war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes gestoßen und hat sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641-9710. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein. Am Samstag (25.12.), gegen 18:45 Uhr, befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi RS 3 die Landesstraße von Lanzenhain herkommend in Richtung Eichelhain. Nach Angabe der Pkw-Fahrerin wollten zwei Rehe über die Fahrbahn wechseln. Um einen Zusammenstoß mit den Tieren zu verhindern, bremste die 52-jährige ihren Audi ab. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Bei dem Unfall blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt. Ein Zusammenstoß mit den Rehen fand nicht statt. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Mit Pkw überschlagen

Lauterbach. Am Samstag (25. Dezember) befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Caddy die Landesstraße von Willofs herkommend in Richtung Lauterbach. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der 25-Jährige schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Caddy entstand Totalschaden.

