Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Werkzeuge aus Lagerhalle gestohlen - Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Werkzeuge aus Lagerhalle gestohlen

Tann. Aus einer als Lagerraum genutzten Halle in der Straße "Am Wiesenberg" entwendeten unbekannte Täter zwischen Sonntag (26.12.) und Montag (27.12.) Elektrowerkzeuge im Wert von rund 6.000 Euro. Unter dem Diebesgut befinden sich vier Benzin-Motorsägen der Marke "Stiehl", eine Stichsäge, ein Multitool, eine Fettpresse, ein Schlagschrauber und drei Akkuschrauber mit Koffer (alle Werkzeuge von "DeWalt"), dazu diverse Akkus und Ladegeräte. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Fulda. Ein Fahrradgeschäft in der Amand-Ney-Straße war Ziel unbekannter Täter. In der Nacht zu Montag (27.12.) versuchten sie in die Werkstatt einzubrechen, was jedoch nicht gelang. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Diebesgut und hinterließen rund 200 Euro Sachschaden.

Julissa Bär

