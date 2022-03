POL-EN: Hattingen- Trickbetrug mit Erfolg

Gevelsberg (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag etwa 20 Liter Dieseltreibstoff. Sie machten sich an einem im Dörnerbusch geparkten Radlader zu schaffen und saugten den Treibstoff aus dem Tank. Arbeitern fiel am Dienstagmorgen auf, dass der Tank nur noch halb gefüllt war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: ...

