Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein 36-Jähriger, der mit zwei Haftbefehlen gesucht worden war, konnte durch Kräfte von Zoll und Bundespolizei festgenommen werden. Eine geforderte Geldstrafe konnte er bezahlen. Aufgrund einer Freiheitsstrafe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Sonntagabend (06.03.2022) kontrollierten Kräfte des Zoll einen 36-Jährigen als Beifahrer am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung des kosovarischen Staatsangehörigen stellten die Kräfte des Zoll zwei Haftbefehle fest. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis war der Gesuchte zu einer Geldstrafe in Höhe von 3120 Euro verurteilt worden. Zudem war eine sechsmonatige Freiheitsstrafe wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu vollstrecken. Der 36-Jährige wurde deshalb an die Bundespolizei übergeben. Die geforderte Geldstrafe konnte durch die Ehefrau des Mannes beglichen werden. Aufgrund der zu vollstreckenden Freiheitsstrafe bewahrte ihn dies jedoch nicht vor dem Gefängnis. Zur Verbüßung der sechsmonatigen Freiheitsstrafe wurde er durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell