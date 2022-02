Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Duo mit falschen Ausweisen bei Einreise gestellt

Weil am Rhein (ots)

Mit gefälschten Ausweisen waren zwei tschechische Staatsangehörige durch Europa unterwegs. Des Weiteren fanden Kräfte von Zoll und Bundespolizei Betäubungsmittel und ein Luftgewehr bei ihnen.

Am Freitagabend (25.02.2022) wurden die beiden tschechischen Staatsangehörigen am Autobahnübergang Weil am Rhein durch Mitarbeitende des Zoll kontrolliert. Da bei der Kontrolle Zweifel über die Echtheit der vorgelegten Fahrerlaubnis des 37-jährigen Fahrers aufkamen, wurden beide Personen sowie das Fahrzeug einer intensivieren Kontrolle unterzogen. Dabei wurden auch bei der 25-Jährigen falsche Dokumente aufgefunden. Zudem wurden Kleinmengen von Marihuana und Amphetaminen sowie ein Luftgewehr im Fahrzeug durch die Zollbeamten entdeckt. Zuständigkeitshalber wurden die Personen der Bundespolizei übergeben. Da der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, wurde er wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Einfuhr und Besitz von Betäubungsmitteln und Urkundenfälschung angezeigt. Er musste eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro hinterlegen. Da das Luftgewehr der 25-Jährigen Beifahrerin gehörte, wurde auch sie wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz und Urkundenfälschung zur Anzeige gebracht. Auch sie musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro hinterlegen. Die falschen Dokumente, die Drogen sowie das Luftgewehr wurden sichergestellt. Da die Personen keine echten Führerscheine hatten, mussten sie die Weiterreise zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell