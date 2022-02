Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zugscheibe mit Nothammer eingeschlagen

Freiburg (ots)

Durch eine 35-Jährige soll mittels Nothammer eine Scheibe in einem Regionalzug eingeschlagen worden sein. Zudem versuchte sie nach den Einsatzkräften zu treten und führte Betäubungsmittel mit sich. Aufgrund ihrer Verfassung wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Am Mittwochabend (23.02.2022) gegen 23:15 Uhr wurde die Bundespolizei über eine Frau informiert, die in einem aus Villingen kommenden Regionalzug, eine Scheibe eingeschlagen haben soll. Bei der Ankunft am Hauptbahnhof Freiburg konnte die 35-Jährige durch eine Streife der Bundespolizei angetroffen werden. Sie hatte offenbar mit einem Nothammer eine Zugscheibe zerschlagen. Aufgrund ihres aufgebrachten Zustandes mussten ihr Handschellen angelegt werden. Im Rahmen der Durchsuchung wurde bei der deutschen Staatsangehörigen 10 Gramm Amphetamin und 2 Gramm Metamphetamin aufgefunden. Während der polizeilichen Maßnahmen versuchte sie zudem nach den Einsatzkräften zu treten. Diese wurden dabei nicht verletzt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund der Verfassung der 35-Jährigen wurde sie einer ärztlichen Untersuchung zugeführt, wobei eine Unterbringung der Frau in einer psychiatrischen Klinik angeordnet wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell