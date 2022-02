Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei verhaftet dreifach Gesuchten in Weil am Rhein

Weil am Rhein (ots)

Drei Haftbefehle waren gegen einen 35-Jährigen zu vollstrecken. Wegen verschiedener Straftaten verhängten Gerichte über 6000 Euro an Geldstrafen, bezahlt wurden diese jedoch nie. Die Bundespolizei konnte den Mann kurz vor der Ausreise nach Frankreich festnehmen. Er verbüßt nun eine sechsmonatige Haftstrafe.

Am Sonntagmittag (27.02.2022) wurde der 35-jährige polnische Staatsangehörige in Weil am Rhein - Friedlingen, durch die Bundespolizei kontrolliert. Der Mann wollte gerade über die Dreiländerbrücke zurück nach Frankreich, als er im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung überprüft wurde. Laut Fahndungssystem waren drei offene Haftbefehle gegen den Mann in Deutschland zu vollstrecken. Wegen Diebstahls, Beleidigung und Urkundenfälschung, war der 35-Jährige zu insgesamt 6635 Euro verurteilt worden. Da er es unterließ die geforderten Geldstrafen zu begleichen, wurde er von den Gerichten mit Haftbefehlen gesucht. Bei der Kontrolle fiel der Streife auf, dass das vorgelegte Dokument verfälscht war. Zudem wurden noch Drogen bei dem Mann aufgefunden. Da die geforderte Summe durch den Gesuchten nicht aufgebracht werden konnte, nahm die Bundespolizei ihn fest. Bevor er zur Verbüßung der 185-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde, gab es noch eine Strafanzeige wegen Urkundefälschung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

