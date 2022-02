Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (90/2022) Einbruch in Zweifamilienhaus in Hann. Münden - Kein Diebesgut

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Grillparzerweg

Nacht zu Samstag, 12. Februar 2022

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Grillparzerweg in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) sind Einbrecher in der Nacht zu Samstag (12.02.22) durch eine zuvor aufgebrochene Kellertür in ein Zweifamilienhaus eingedrungen. Gestohlen wurde offenbar nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter der 05541/9510 entgegen.

