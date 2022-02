Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (89/2022) Ursache weiter unklar - Zeugen für schweren Unfall auf B 3 bei Bovenden gesucht

Göttingen (ots)

BOVENDEN (jk) - Nach dem schweren Unfall auf der Bundesstraße 3 bei Bovenden (Landkreis Göttingen) am vergangenen Samstag (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5145008) dauern die Ermittlungen zur Unfallursache an. Bei dem Zusammenstoß zweier entgegenkommender PKW waren am späten Nachmittag zwei Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Unter den Leichtverletzten befand sich auch ein fünf Jahre altes Mädchen.

Warum der Fahrer eines Seat an diesem Tag auf den Gegenfahrstreifen geriet und hier mit einem entgegenkommenden VW Golf kollidierte, ist weiter unklar. Erste Befragungen von möglichen Zeugen erbrachten hierzu bislang keine Erkenntnisse.

Jedoch sollen sich an der Unfallstelle laut vorliegenden Informationen mehrere Ersthelfer aufgehalten haben, die eventuell sachdienliche Hinweise geben können. Deren Personalien sind allerdings nicht bekannt.

Die Polizei Göttingen bittet diese Personen, sich unter Telefon 0551/491-2215 zu melden.

