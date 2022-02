Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (86/2022) Mann auf Supermarktparkplatz in Duderstadt von Transporter touchiert - 48-Jähriger leicht verletzt, Polizei fahndet nach weißem Sprinter mit seitlichem Blumenaufdruck

Göttingen (ots)

Duderstadt, Max-Näder-Straße

Montag, 14. Februar 2022, gegen 07.40 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Auf dem Duderstädter LIDL-Parkplatz in der Max-Näder-Straße ist am Montagmorgen (14.02.22) gegen 07.40 Uhr ein Mann aus der Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen) von einem vorbeifahrenden Transporter am Oberkörper touchiert worden. Der Mann war kurz zuvor aus seinem Wagen ausgestiegen. Infolge der Berührung fiel der 48-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Transporter fuhr weiter.

Nach Angaben des Verletzten soll es sich um einen weißen Sprinter mit seitlichem Blumenaufdruck (bunte Bilder von Blumen) gehandelt haben. Mehr ist bislang nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Duderstadt, Telefon 05527/98010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell