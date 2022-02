Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (85/2022) Unbekannte brechen in Wohnhäuser in Volkmarshausen und Scheden ein - Tatzusammenhang vermutet, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Volkmarshausen, Gimter Kirchweg, Ortsteil Scheden, Beerenstraße 9. bis 12. Februar 2022

HANN. MÜNDEN (jk) - Zwischen Mittwochvormittag und Samstagvormittag letzter Woche (09.02. bis 12.02.22) sind Unbekannte im Hann. Mündener Ortsteil Volkmarshausen (Landkreis Göttingen) in ein Einfamilienhaus am Gimter Kirchweg eingedrungen und haben Schmuck in noch unbekanntem Wert gestohlen.

Die Tat hängt nach derzeitigen Ermittlungen vermutlich mit einem weiteren Einbruch im Ortsteil Scheden zusammen. Hier verschafften sich Einbrecher am Freitagabend (11.02.22) in der Zeit zwischen 18.00 und 23.00 Uhr gewaltsamen Zutritt in ein Wohnhaus in der Beerenstraße und stahlen anschließend Schmuck und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell