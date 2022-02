Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (82/2022) Einbruch in Tankstelle in Rhumspringe - Geld gestohlen, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Rhumspringe, Bahnhofstraße

Nacht zu Freitag, 11. Februar 2022

RHUMSPRINGE (jk) - Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag (11.02.2022) in eine Tankstelle an der Bahnhofstraße in Rhumspringe (Landkreis Göttingen) eingedrungen und haben Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tankstelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/98010 bei der Polizei Duderstadt zu melden.

