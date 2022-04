POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Schlag gegen die Drogenszene

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Schlag gegen die Drogenszene

Aurich/Wittmund

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Schlag gegen die Drogenszene

Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund wurden in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Aurich Ermittlungen gegen mehrere Tatbeteiligte aus dem ostfriesischen Raum wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden vom Amtsgericht Aurich sieben Durchsuchungsbeschlüsse erlassen, die am Mittwochmorgen mithilfe von weiteren Spezialkräften der Polizei umgesetzt wurden. Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von Rauschmitteln in nicht geringer Menge, Bargeld im 4-stelligen Bereich sowie von diversen Hieb,- Stich- und Schreckschusswaffen.

Drei der Tatbeteiligten konnten vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um eine 31-jährige Frau sowie um einen 34-jährigen und einen 41-jährigen Mann, die allesamt aus Deutschland stammen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werden sie morgen dem Haftrichter vorgeführt.

