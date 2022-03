Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Bus erfasst Fußgänger

Am Mittwoch achtete ein Mann in Laichingen nicht auf den Verkehr.

Ulm (ots)

Kurz nach 12 Uhr ging ein 18-Jähriger entlang der Uhlandstraße auf dem Gehweg. Er betrat die Straße wohl, ohne auf den Bus zu achten der Richtung Ortsmitte fuhr. Das Fahrzeug erfasste den Fußgänger, der zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik. Notfallseelsorger betreuten den 55-jährigen Bus-Fahrer. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Bus auf etwa 500 Euro. Die Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen. Sie ermittelt nun, ob Kopfhörer die der Mann in den Ohren trug, das Hören des 18-Jährigen beeinträchtigten und ob darin die Ursache des Unfalls liegen könnte.

