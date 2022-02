Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Wohnungseinbrüche in Limburgerhof/Schifferstadt

Limburgerhof / Schifferstadt (ots)

Im Laufe des Samstagnachmittags/des frühen Abends am 05.02.2022, ereigneten sich zwei Wohnungseinbrüche und ein versuchter Einbruch im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Schifferstadt: In Limburgerhof wurden gleich zwei Anwesen angegangen: In der Chenover Straße wurde in eine Wohnung im Hochparterre eingebrochen, wobei die unbekannte Täterschaft sich Zugang über den Balkon verschaffte. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt und im Anschluss Schmuck mit unbekanntem Schadenswert gestohlen. In der Von-Denis-Straße wurde ein Schloss einer Wohnungseingangstür in einem Mehrparteienhaus, vermutlich beim Versuch, dieses zu öffnen, so stark beschädigt, dass der Geschädigte die Tür von einem Schlüsseldienst öffnen lassen musste; in die Wohnung gelangte die Täterschaft nicht.

