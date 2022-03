Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(UL) Region - Polizei erwischt Raser

In den letzten Tagen zeigte die Polizei zahlreiche Fahrende in der Region an.

(BC) Am Mittwoch war die Polizei in den Mittagsstunden zwischen Kirchberg an der Iller und Erolzheim präsent. Sie stellte im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung sechs Fahrzeuge fest die zu schnell waren. Ein 38-jähriger Skoda-Fahrer war mit 132 km/h deutlich zu flott unterwegs. Darüber hinaus zeigten die Beamten zwei Handy- und zwei Gurtverstöße an.

Am Donnerstag, zwischen 4 Uhr und 5 Uhr kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit in Laupheim mit einem Lasergerät. Bei erlaubten 70 km/h waren vier Fahrer zu schnell. Bis zu 37 km/h über dem Erlaubten waren die von der Polizei angezeigten Fahrenden.

(GP) Bereits am Dienstag fuhr eine 26-Jährige am Ortseingang Birenbach zu schnell. Die Polizei maß die Nissan-Fahrerin mit 23 km/h zu viel. Erlaubt sind dort 70 km/h.

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei morgens den Verkehr bei Hattenhofen. Dabei hatten die Beamten die Geschwindigkeit der Fahrenden im Blick. 70 km/h sind höchstens erlaubt. Ein 27-Jähriger fuhr 31 km/h zu schnell. Zwei 30- und 43-Jährige waren 21 bzw. 22 km/h zu schnell. Außerdem maßen die Beamten eine 64-Jährige. Sie war wohl 18 km/h schneller als erlaubt.

(UL) Am Dienstag maß die Polizei von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr die Geschwindigkeit der Fahrenden bei Unterweiler. Bei erlaubten 70 km/h zeigte sie einen Fahrer an, weil dieser deutlich zu schnell unterwegs war.

Wiederum am Dienstag, achtete die Polizei am Nachmittag in der Unterweiler Straße in Staig-Altheim auf die Einhaltung der Geschwindigkeit. Dort darf bis zu 70 km/h schnell gefahren werden. Vier Fahrende hielten sich nicht daran. Sie erhalten eine Anzeige. Mit 105 km/h war der Schnellste deutlich zu flott unterwegs.

Am Mittwoch, zwischen 10.30 Uhr und etwa 11.30 Uhr kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit der Fahrenden im Bereich Donautal. Bei erlaubten 80 km/h stellte die Polizei drei Verstöße fest. Der Schnellste war 117 km/h schnell.

Auf der B465, bei Ingerkingen, schaute die Polizei am Mittwoch ab etwa 10 Uhr genauer hin. Eine 61-Jährige war mit ihrem Renault 18 km/h schneller als die erlaubten 100 km/h. Auch ein 81-Jähriger steuerte seinen Mercedes zu schnell über die Straße. Die Polizei maß das Auto mit 123 km/h.

Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Allein mit Lasermessgeräten hat die Polizei im vergangenen Jahr 4.940 Schnellfahrer ertappt und angezeigt, rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

