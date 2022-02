Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde in einen Diskontladen auf der Osterfelder Straße eingebrochen. Unbekannte Täter warfen offenbar einen Gullydeckel durch eine Scheibe und gelangten dann in das Ladenlokal. Nach biserherigen Erkenntnissen wurde mehrere Elektrogeräte gestohlen.

Auf der Pastor-Abel-Straße sind unbekannte Täter am Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen, nachdem sie in den Garten geklettert waren. Sie nutzten eine gekippte Terrassentür, um ins Haus zu kommen. Anschließend wurden zwei Wohnungen und die Kellerräume durchwühlt. Erbeutet wurden hochwertige Kameras, Drohnen, Objektive und weiteres Fotografiezubehör.

Castrop-Rauxel:

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung auf der Gotenstraße. Die Wohnung ist zur Zeit unbewohnt, allerdings noch eingerichtet. Zum Diebesgut liegen bislang keine Angaben vor.

Unbekannte hebelten ein Fenster des Jugendtreffs an der Widumer Straße auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie ein Mobiltelefon und flüchteten unerkannt. Zur vermutlichen Tatzeit (Sonntag, 21 Uhr) bemerkten Zeugen eine verdächtige Person auf dem Gelände. Sie verwiesen den Mann des Grundstücks. Beschrieben werden konnte er wie folgt: ca. 35-40 Jahre alt, etwa 1,70m groß, schlank, dunkle Kleidung mit Kapuze oder Mütze, schwarzer Rucksack. Ob er mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist noch nicht abschließend geklärt.

Dorsten:

Auf dem alten Fürst-Leopold-Gelände am Fürst-Leopold-Platz wurde am frühen Samstagmorgen in eine Gaststätte eingebrochen. Die Täter kamen vermutlich über eine Notausgangstür ins Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden technische Geräte, Kaffeemühlen, Lampen sowie ein kleiner Tresor mit Bargeld gestohlen.

Haltern am See:

Auf der Johann-Trage-Straße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in eine Doppelhaushälfte eingebrochen, indem sie die Haustür aufhebelten. Die Bewohner schliefer zur Tatzeit und bekamen von dem Einbruch erst am nächsten Morgen mit. Die Täter hatten mehrere Räume im Erdgeschoss durchsucht und konnten unter anderem ein Portemonnaie inkl. Geldkarten sowie Schmuck erbeuten. Außerdem nahmen die Einbrecher die Fahrzeugschlüssel und die beiden Autos (VW Touareg, VW Golf) der Bewohner mit. Eines der Fahzeuge konnte von Polizeibeamten in Oberhausen gefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Wer in der Nacht Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise auf den Einbruch geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Marl:

Auf dem Merkelheider Weg sind unbekannten Täter am Freitagabend in eine Hochparterre-Wohnung eingebrochen. Sie drückten vermutlich das gekippte Küchenfenster auf und durchsuchten dann sämtliche Räume nach Diebesgut. Erlangt werden konnte eine Spielekonsole (Playstation 4).

Oer-Erkenschwick:

Auf der Straße Winkelfeld wurde zwischen Samstagabend und Montagmorgen bei einer Firma eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen vermutlich über eine aufgehebelte Notausgangstür ins Gebäude. Aus zwei Lagerräumen wurde diverses Werkzeug (der Marke Makita) sowie Füllstandsonden gestohlen. Täterhinweise liegen zur Zeit nicht vor.

Recklinghausen:

Am Sattelplatz wurde am Freitagabend in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen - vermutlich mit einem Stein - ein Fenster ein und durchsuchten dann sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Auf der Wichernstraße sind unbekannte Täter offenbar über ein Fenster in ein Schlafzimmer eingebrochen. Aus einem Rucksack wurde ein Lederbeutel mit Bargeld und diversen Papieren gestohlen. Durchwühlt wurde ansonsten nichts. Der Einbruch passierte zwischen Freitagabend und Montagmorgen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

