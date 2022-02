Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall im Einmündungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, wollte ein 30-Jähriger Autofahrer aus Dorsten von der Straße Kleekamp aus nach rechts in den Ebkesweg abbiegen. Hier kollidierte er mit einem 25-Jährigen Autofahrer, ebenfalls aus Dorsten. Er kam dem 30-Jährigen auf dem Ebkesweg entgegen. Durch den Aufprall kollidierte der 25-Jährige anschließend mit einem geparkten Auto am Fahrbahnrand.

Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der gesamte Sachschaden wird auf 19.000 Euro geschätzt. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell