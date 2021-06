Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Katalysatoren gestohlen

Baumholder (ots)

Am 14.06.21 stellte ein Mitarbeiter fest, dass an vier abgestellten Pkw die Katalysatoren entwendet wurden. Die Pkw standen auf dem umzäunten Firmengelände der Fa. Auto-Albert in der Kuseler Straße in Baumholder. Der/die Täter schnitten die Katalysatoren, vermutlich mit einer Akku Flex oder einer Stichsäge, aus der Auspuffanlage heraus. Die Tatzeit lässt sich nicht genau bestimmen, diese liegt im Zeitraum vom 24.05.21 bis zum 14.06.21. Das Herausschneiden der Kats müsste Lärm verursacht haben, daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

