Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 80jähriger Fußgänger wird von Pkw erfasst Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in der Trierer Christophstraße mussten am Morgen des Dienstags, 15.06.2021 Rettungsdienst und Polizei ausrücken. Um 08.30 Uhr war auf Höhe der Einmündung zur Kochstraße ein Fußgänger auf die linke von zwei Fahrspuren getreten und dort von einem aus Richtung Porta Nigra kommenden Pkw erfasst worden. Der 80jährige wurde durch den Aufprall gegen einen geparkten Pkw geschleudert und erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Da der genaue Unfallhergang vor Ort nicht genau zu rekonstruieren war, hat die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten zur Klärung der ursächlichen Umstände in Auftrag gegeben.

Die Polizeiinspektion Trier bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu dem geschilderten Unfallgeschehen machen können, sich unter 0651-9779/5210 mit der ermittelnden Dienststelle in Verbindung zu setzen.

