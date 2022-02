Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 55-jähriger Recklinghäuser tot aufgefunden - Tatverdächtiger in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am 26.02.2022, um 02:20h, auf der Bochumer Straße in Recklinghausen wurden Hinweise auf ein Tötungsdelikt bekannt. Die weiteren Ermittlungen ergaben einen tatsächlichen Leichenfund eines 55-jährigen Recklinghäusers mit äußerer Gewalteinwirkung in einem Haus an der Düppelstraße in Recklinghausen. Im Zuge dessen konnten zunächst drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Gegen einen 41-jährigen Recklinghäuser konnte durch weiterführende Ermittlungen ein dringender Tatverdacht begründet und ein Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes erwirkt werden, der am 27.02.2022 richterlich verkündet wurde. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum und der eingesetzten Mordkommission dauern an.

Für die StA Bochum: StA/ GL Streßig

Für das PP Recklinghausen: KHK Schürmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell