Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Tatverdächtige nach Raub auf 13-Jährigen gestellt

Recklinghausen (ots)

Am Samstagnachmittag (ca. 14 Uhr) forderten insgesamt drei Jugendliche einen 13-jährigen Dorstener am Lippetor dazu auf, ihnen sein Geld auszuhändigen. Einer der drei Tatverdächtigen, ein 13-jähriger Gelsenkirchener, hielt während dessen eine Eisenstange in der Hand. Dann habe der bis dahin Unbekannte die Stange fallen lassen und selbst in die Jackentasche des Dorsteners gegriffen, um dessen Geldbörse herauszuziehen. Mit der Börse entfernte sich die Gruppe sodann. Der Dorstener hatte noch beobachten können, wie der 13-Jährige die Börse auf der Flucht zu Boden warf. Er stellte beim Einsammeln seiner Geldbörse fest, dass ihm Bargeld entwendet wurde.

Zusammen mit seinem Vater traf er zwei der drei Jugendlichen später im Bereich des ZOB an. Sie informierten direkt die Polizei. Bei der Durchsuchung der Gelsenkircheners fanden die Beamten Bargeld auf, welches unmittelbar sichergestellt wurde. Außerdem stellten sie noch zwei Eisenstangen am eigentlichen Tatort als mögliche Tatmittel sicher. Bei dem zweiten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-jährigen Dorstener. Der dritte Unbekannte war auf seiner Flucht in Richtung Altstadt davon gelaufen und kann wie folgt beschrieben werden: etwa 12 Jahre alt, ca. 1,50m groß, blond/braune Haare.

Hinweise nimmt des zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell