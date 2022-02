Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Hattinger von Unbekanntem geschlagen und bestohlen

Recklinghausen (ots)

Am Berliner Platz trafen am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, zwei Gruppen Jugendlicher aufeinander. Dabei gingen die fünf bis sechs Jugendlichen der einen Gruppe einen 14-jährigen der anderen Gruppe an. Der 14-jährige Hattinger wurde von einem der Beteiligten zweimal ins Gesicht geschlagen, blieb jedoch unverletzt. Anschließend durchsuchte die Gruppe seinen Rucksack, wobei sie ihm eine Softair-Waffe entwendeten. Von den bislang unbekannten Jugendlichen ist lediglich noch bekannt, dass sie dunkel gekleidet waren.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell