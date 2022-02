Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Dortmund: Mutmaßlicher Brandstifter in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der StA Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Der junge Mann, der verdächtigt wird, in der Nacht auf Freitag einen mobilen Blitzer am Hellweg in Castrop-Rauxel angezündet zu haben, sitzt in Untersuchungshaft. Der 26-Jährige aus Castrop-Rauxel konnte bereits kurz nach der Tat festgenommen werden (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5156466). In seinem Auto wurden neben Drogen auch mehrere Fahrzeug-Kennzeichen gefunden, die nach bisherigen Erkenntnissen gestohlen waren. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten außerdem Waffen, Banko-Impfpässe und mehrere Benzinkanister gefunden und sichergestellt werden. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Castroper in der Nacht auf Donnerstag bei einer Autovermietung in Dortmund einen Brand gelegt hat, bei dem mehrere Autos zerstört wurden. Der 26-Jährige wurde noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

